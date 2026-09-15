Российские ВКС оказывают поддержку наступлению сухопутных подразделений на Ореховском направлении. Из Запорожской области приходит информация о том, что интенсивные бомбардировки с применением ФАБ и «Дань-Т» проведены в отношении позиций противника в районе населённых пунктов Омельник и Преобра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый удар: Над С...
- ЕС позарился на С...
- L «Необходимо дейст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым