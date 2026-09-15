Новые ночные удары: ФАБы для смыкания кольца вокруг Орехова, БПЛА - по Киеву

Российские ВКС оказывают поддержку наступлению сухопутных подразделений на Ореховском направлении. Из Запорожской области приходит информация о том, что интенсивные бомбардировки с применением ФАБ и «Дань-Т» проведены в отношении позиций противника в районе населённых пунктов Омельник и Преобра.