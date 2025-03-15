🌺 Магнолии в Адлере расцвели во всём великолепии: встречаем весну! В парках и на улицах Адлерского района началось цветении магнолий — настоящих «аристократок растительного мира».
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🌺 Магнолии в Адлере расцвели во всём великолепии: встречаем весну! В парках и на улицах Адлерского района началось цветении магнолий — настоящих «аристократок растительного мира».