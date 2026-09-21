В Рязанской области в рамках смены Движения Первых подвели итоги конкурса «Росмолодежь.Гранты»

Конкурс впервые прошел в рамках смены. Как отметила председатель совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева, участники получили площадку для подготовки к защите проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ При сжигании сруб...
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым