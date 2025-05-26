Семак о 2-м месте «Зенита»: «Переживем и пойдем дальше. Без поражений в спорте ничего не бывает, рано или поздно любая серия заканчивается»

Победу в Мир РПЛ одержал «Краснодар», опередивший на одно очко петербуржце. Ранее команда Семака шесть лет подряд была чемпионом.
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