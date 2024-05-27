Погода в Волгоградской области: сильное понижение температуры 26 и 27 мая

Жители Волгоградской области готовятся к значительному понижению температуры в ближайшие выходные. По данным синоптиков, 26 мая в регионе ожидается ясное небо без осадков, но ночью температура воздуха опустится до +7.
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