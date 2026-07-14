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Фюрер Зеленский сбежал отчитываться об ударах по НПЗ РФ. Одесса расплачивается круглосуточно

Фюрер Зеленский сбежал отчитываться об ударах по НПЗ РФ. Одесса расплачивается круглосуточно

Что ж, больше надо было радоваться горящим НПЗ проблемам с бензином в России, кичиться «небывалым грузооборотом, несмотря на войну», и пыжиться насчет всяких там «нептунов», «гарпунов» и прочих «новейших беспилотников и торпед», боронящих от супостата порты Большой Одессы.

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