Пентагон передаст Украине инструкции насчет ударов по России. Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

NYT: Пентагон отправит ВСУ инструкции по применению оружия США по России Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары американским оружием.
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