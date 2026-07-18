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Царьград

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«Ведомости»: Wildberries потеряла 7% складских мощностей после атаки дронов

«Ведомости»: Wildberries потеряла 7% складских мощностей после атаки дронов

Атака дронов на склады Wildberries: эксперты оценили ущерб в 50 млрд рублей.После удара украинских БПЛА по логистическим центрам Wildberries в Котовске и Электростали маркетплейс, по подсчётам консультантов, лишился около 350 000 кв.

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