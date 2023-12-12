Кого на самом деле любил знаменитый шоумен Дмитрий Шепелев Елена ГалицкаяВ последние несколько лет имя Дмитрия Шепелева стало темой обсуждения не только из-за его телевизионной карьеры, но и из-за личной жизни, особенно связанной с певицей Жанной Фриске, сообщают журналисты ftimes.