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Кого на самом деле любил знаменитый шоумен Дмитрий Шепелев

Кого на самом деле любил знаменитый шоумен Дмитрий Шепелев

Кого на самом деле любил знаменитый шоумен Дмитрий Шепелев Елена ГалицкаяВ последние несколько лет имя Дмитрия Шепелева стало темой обсуждения не только из-за его телевизионной карьеры, но и из-за личной жизни, особенно связанной с певицей Жанной Фриске, сообщают журналисты ftimes.

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Лиза
Зачем нам знать всю эту хрень...
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