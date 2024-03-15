Путин впервые прокомментировал бои на границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь совершить провокации с атаками на приграничных российских регионах, надеются таким образом отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения.
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