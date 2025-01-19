Римские гладиаторы: 7 самых необычных фактов

Множество фильмов и книг рисуют гладиатора как мужественного и бесстрашного воина. На самом же деле жизнь таких бойцов практически не имела ничего общего со стереотипным образом, созданным фантазией режиссёров и писателей.
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