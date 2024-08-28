Зампред Совбеза России признался в том, что СВО ведётся советским оружием и боеприпасами

Дмитрий Медведев высказался по вопросу обеспечения армии современным вооружением.Заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство необходимых для СВО вооружений, и назвал ситуацию с поставками в армию достаточно благополучной.