Выгнали и забыли: в Одессе во время ночных атак закрыли убежище и не пускали людей

Жители Одессы во время воздушной тревоги остались без укрытия.Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об инциденте в Одессе, где местных жителей выгнали из бомбоубежища на Лидерсовском бульваре.
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