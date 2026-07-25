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Царьград

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Выгнали и забыли: в Одессе во время ночных атак закрыли убежище и не пускали людей

Выгнали и забыли: в Одессе во время ночных атак закрыли убежище и не пускали людей

Жители Одессы во время воздушной тревоги остались без укрытия.Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об инциденте в Одессе, где местных жителей выгнали из бомбоубежища на Лидерсовском бульваре.

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