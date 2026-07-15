Выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ переодел Вику Салават, Катю IOWA и Вику Чуму в свои платья, а затем выиграл грант от культового концепт-стора от KM20 — вовсю работает над эксклюзивным дропом для магазина! ТОП50 2026! .