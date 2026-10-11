NYT: США предложили России три экономических стимула в рамках сделки по Украине

Американские переговорщики предложили России три «выгодных экономических стимула», чтобы побудить Москву пойти на ограниченное прекращение огня на Украине в отношении энергетической инфраструктуры, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
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