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Житель Петербурга умер после того, как на него упало дерево на Крестовском острове

Житель Петербурга умер после того, как на него упало дерево на Крестовском острове

Пострадавший при падении дерева в Санкт-Петербурге скончался в больнице.В Санкт-Петербурге после падения дерева умер человек – об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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