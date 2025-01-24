Минюст Татарстана предупредил о росте мошенничества под видом сотрудников мирового суда

На заключительном заседании коллегии Министерства юстиции Республики Татарстан министр Рустем Загидуллин обратил внимание на проблему «телефонного мошенничества» и призвал жителей быть более внимательными.
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