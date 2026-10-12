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Русская Семёрка

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Каспар Хаузен: кто был самый загадочный «найденыш» Германии

26 мая 1828 года на улице Нюрнберга появился подросток, который не умел ходить, почти не мог говорить и держал в руке письмо, адресованное неизвестному кавалеристу.

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