Итоги июля от ESA: визит Artemis II, обновление Hera и подготовка запусков

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видеоролик с итогами июля 2026 года. В центре внимания оказались визит экипажа Artemis II, обновление программного обеспечения зонда Hera, подготовка к запуску двух спутников и очередные открытия телескопа James Webb.