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Итоги июля от ESA: визит Artemis II, обновление Hera и подготовка запусков

Итоги июля от ESA: визит Artemis II, обновление Hera и подготовка запусков

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видеоролик с итогами июля 2026 года. В центре внимания оказались визит экипажа Artemis II, обновление программного обеспечения зонда Hera, подготовка к запуску двух спутников и очередные открытия телескопа James Webb.

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