Сейчас ученики 10–11 классов Брянской области обязаны изучать минимум два предмета углублённо, но с 2027 года смогут выбирать только базовый уровень, который сохранит полноценные знания и навыки работы с информацией.
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