В Самаре 6 мая запустят дополнительные автобусы до стадиона «Солидарность Арена»

Уехать со стадиона после матча жители смогут на дополнительных автобусах № 1, 26, 34, 41, 47, 67. Транспорт будет ждать пассажиров около ООТ «Алма-Атинская» рядом с «Мерседес-Центром», а автобусы №1 и №67 будут поданы с противоположной стороны.