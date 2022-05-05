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В Самаре 6 мая запустят дополнительные автобусы до стадиона «Солидарность Арена»

Уехать со стадиона после матча жители смогут на дополнительных автобусах № 1, 26, 34, 41, 47, 67. Транспорт будет ждать пассажиров около ООТ «Алма-Атинская» рядом с «Мерседес-Центром», а автобусы №1 и №67 будут поданы с противоположной стороны.

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