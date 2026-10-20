Прожиточный минимум для российских пенсионеров в 2027 году может подняться до 17 395 рублей. Если расчёты оправдаются, показатель увеличится на 1107 рублей по сравнению с нынешним годом — это соответствует росту на 6,8%.
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