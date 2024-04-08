Полицейские Югры задержали в Башкирии подозреваемого в серии мошенничеств

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре установили причастность 45-летнего жителя города Стерлитамак к совершению серии мошенничеств, в том числе на территории Югры.
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