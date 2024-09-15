США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учений России

Политика как она есть

Власти Соединенных Штатов перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и различное вооружение из-за российско-китайских морских учений — в том числе пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности.