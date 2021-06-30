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"Умная и мудрая не одно и тоже" - 3 вещи, которые делает для мужа мудрая жена, но не делает умная

"Умная и мудрая не одно и тоже" - 3 вещи, которые делает для мужа мудрая жена, но не делает умная

Очень многие пары находятся на грани развода из-за своей непримиримости и желания доказать собственную правоту.

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Элина Морозова
Инструкция для санитара в палате для особо буйных наполеонов и трампов))) Как хорошо быть самой собой, а не проинструктированой мудрожопицей))))
Денис Л
Хорошо сказала, прям как умный трамп.)))
Элина Морозова
Нет во мне мудрости.. бяда.......
Денис Л
Нам и твоего трамповского ума хватит, не парься.
Элина Морозова
Ты сам с собой разговариваешь?
Денис Л
И как ты это объясняешь?
Элина Морозова
Удивляюсь.
Денис Л
Теперь и я с тобой себя чувствую умным.)))
Элина Морозова
А разве ты себя когда ни будь чувствовал По другому?
Денис Л
А оно тебе надо?
Элина Морозова
А я то при чем?
Денис Л
Потому что ты вот она, передо мной.
Элина Морозова
Но ты то всегда сам с собой))
Денис Л
Нет, с тобой.
Элина Морозова
Преследуешь?
Денис Л
Я просто участник сайта и вижу тебя. Про тебя тоже можно сказать что ты всех ты преследуешь кто тебя видит.)))
Элина Морозова
Я только отвечаю на комментарии.
Денис Л
Ты не отвечаешь, а наоборот задаёшь идиотские вопросы — ”А кто такая женщина?“ Ты не знаешь что есть такой пол? А кто такие мальчик и девочка? )))
Элина Морозова
Ну так мужчины говорят, что женщин нет)))
Денис Л
А ты эту йухню проглатываешь, а от нормальных вещей наоборот воротит. Странная ты.
Элина Морозова
А нормальные вещи это какие?
Денис Л
Смотря в чём.
Элина Морозова
От чего меня воротит)))
Денис Л
Пусть это останется секретом чтоб тебя не воротило ещё сильней.)))
Элина Морозова
А я думала, ты мне приятное хочешь сделать)))
Денис Л
Элина Морозова
Скупенько.
Денис Л
А у тебя дарёному коню в зубы взгляд неблагодарненько.
Элина Морозова
Нет у меня никакого коня , тем более беззубого.
Денис Л
Опять ты мне женскую логику напомнила — — «С женского форума: «Я aнальный ceкc никогда не пробовала и больше не буду пробовать». . И у тебя нет коня , тем более беззубого.
Элина Морозова
Бедняжка. Когда же ты перестанеш видеть логику, там где ее нет? Пора бы уже научиться. Еще раз Запомни! Логика либо есть, либо ее нет.
Денис Л
Бедняжка, когда же ты поймёшь что женская это и есть когда её нет, либо она одинаковая как у тебя.)))
Элина Морозова
Оооо, как все запущено. Это прямо как мужик, который накосячил за рулем и хотел, чтобы жена на его место за руль села. Чтобы все думали, что это она дура такая нелогичная)))
Денис Л
У тебя?
Элина Морозова
У тебя. Я то не считаю женщин нелогичными и дурами.
Денис Л
Ясень пень, своё говно не воняет, вот и не считаешь.)))
Элина Морозова
Это да. Но у тебя то фиалки и розы))))) Но очень странно попахивают)))
Денис Л
О, разбираться уже стала.)))
Элина Морозова
В твоих фиалках?
Денис Л
Ты вроде разбираешься, но спрашиваешь меня. Опять твоя одинаковая логика или уже забыла? )))
Элина Морозова
Но ты же со мной не согласен, вот и спрашиваю твое мнение.
Элина Морозова
Да. Все успешные мужчины обязаны своим успехом жене. Мужчина самостоятельным быть не умеет без подпорок, костылей и танцев с бубнами и песнопениями. В психологии называется "выученная беспомощность"
Алиса Майская
Если женщина не знает других ролей, кроме как быть "костылем" и "подпоркой", то именно таких беспомощных мужчин она и выбирает. Какая в таком выборе выгода, как Вы думаете?) На самом деле, "выученная беспомощность" - термин объясняющий причину))
Элина Морозова
И как вы это объясняете?
Алиса Майская
Вы же использовали в своем комментарии термин "выученная беспомощность" - стало быть знаете)
Денис Л
Она чё-нить ляпнет, а потом про себя же переспрашивает у других, — ”как вы объясните то что я вам сказала?“.)))
Михаил_
Всё верно. Есть разница между умной и мудрой.
Annet free
В статье для меня ключевое слово "мужчина".
Денис Л
А почему в кавычках?
Annet free
Ну типа,цитирую.))))Я-не особый граммотей.))

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