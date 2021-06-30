"Умная и мудрая не одно и тоже" - 3 вещи, которые делает для мужа мудрая жена, но не делает умная

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитика"Умная и мудрая не одно и тоже" - 3 вещи, которые делает для мужа мудрая жена, но не делает умнаяОчень многие пары находятся на грани развода из-за своей непримиримости и желания доказать собственную правоту.Вернуться к статье502НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваИнструкция для санитара в палате для особо буйных наполеонов и трампов))) Как хорошо быть самой собой, а не проинструктированой мудрожопицей))))Денис ЛХорошо сказала, прям как умный трамп.)))Элина МорозоваНет во мне мудрости.. бяда.......Денис ЛНам и твоего трамповского ума хватит, не парься.Элина МорозоваТы сам с собой разговариваешь?Денис ЛИ как ты это объясняешь?Элина МорозоваУдивляюсь.Денис ЛТеперь и я с тобой себя чувствую умным.)))Элина МорозоваА разве ты себя когда ни будь чувствовал По другому?Денис ЛА оно тебе надо?Элина МорозоваА я то при чем?Денис ЛПотому что ты вот она, передо мной.Элина МорозоваНо ты то всегда сам с собой))Денис ЛНет, с тобой.Элина МорозоваПреследуешь?Денис ЛЯ просто участник сайта и вижу тебя. Про тебя тоже можно сказать что ты всех ты преследуешь кто тебя видит.)))Элина МорозоваЯ только отвечаю на комментарии.Денис ЛТы не отвечаешь, а наоборот задаёшь идиотские вопросы — ”А кто такая женщина?“ Ты не знаешь что есть такой пол? А кто такие мальчик и девочка? )))Элина МорозоваНу так мужчины говорят, что женщин нет)))Денис ЛА ты эту йухню проглатываешь, а от нормальных вещей наоборот воротит. Странная ты.Элина МорозоваА нормальные вещи это какие?Денис ЛСмотря в чём.Элина МорозоваОт чего меня воротит)))Денис ЛПусть это останется секретом чтоб тебя не воротило ещё сильней.)))Элина МорозоваА я думала, ты мне приятное хочешь сделать)))Денис Л㋡Элина МорозоваСкупенько.Денис ЛА у тебя дарёному коню в зубы взгляд неблагодарненько.Элина МорозоваНет у меня никакого коня , тем более беззубого.Денис ЛОпять ты мне женскую логику напомнила — — «С женского форума: «Я aнальный ceкc никогда не пробовала и больше не буду пробовать». . И у тебя нет коня , тем более беззубого.Элина МорозоваБедняжка. Когда же ты перестанеш видеть логику, там где ее нет? Пора бы уже научиться. Еще раз Запомни! Логика либо есть, либо ее нет.Денис ЛБедняжка, когда же ты поймёшь что женская это и есть когда её нет, либо она одинаковая как у тебя.)))Элина МорозоваОооо, как все запущено. Это прямо как мужик, который накосячил за рулем и хотел, чтобы жена на его место за руль села. Чтобы все думали, что это она дура такая нелогичная)))Денис ЛУ тебя?Элина МорозоваУ тебя. Я то не считаю женщин нелогичными и дурами.Денис ЛЯсень пень, своё говно не воняет, вот и не считаешь.)))Элина МорозоваЭто да. Но у тебя то фиалки и розы))))) Но очень странно попахивают)))Денис ЛО, разбираться уже стала.)))Элина МорозоваВ твоих фиалках?Денис ЛТы вроде разбираешься, но спрашиваешь меня. Опять твоя одинаковая логика или уже забыла? )))Элина МорозоваНо ты же со мной не согласен, вот и спрашиваю твое мнение.Элина МорозоваДа. Все успешные мужчины обязаны своим успехом жене. Мужчина самостоятельным быть не умеет без подпорок, костылей и танцев с бубнами и песнопениями. В психологии называется "выученная беспомощность"АМАлиса МайскаяЕсли женщина не знает других ролей, кроме как быть "костылем" и "подпоркой", то именно таких беспомощных мужчин она и выбирает. Какая в таком выборе выгода, как Вы думаете?) На самом деле, "выученная беспомощность" - термин объясняющий причину))Элина МорозоваИ как вы это объясняете?АМАлиса МайскаяВы же использовали в своем комментарии термин "выученная беспомощность" - стало быть знаете)Денис ЛОна чё-нить ляпнет, а потом про себя же переспрашивает у других, — ”как вы объясните то что я вам сказала?“.)))Михаил_Всё верно. Есть разница между умной и мудрой.Annet freeВ статье для меня ключевое слово "мужчина".Денис ЛА почему в кавычках?Annet freeНу типа,цитирую.))))Я-не особый граммотей.))Комментировать
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