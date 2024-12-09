Провинция Гуанси представляет меры по укреплению деловых связей с АСЕАН

Южно-китайский Гуанси-Чжуанский автономный район (Guangxi Zhuang autonomous region) будет способствовать строительству информационного порта Китай-АСЕАН, позиционируя себя в качестве ключевого узла на цифровом Шелковом пути и укрепляя сотрудничество со странами АСЕАН, чтобы стимулировать высококачественный рост цифровой экономики, заявили в пятницу официальные лица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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