Провинция Гуанси представляет меры по укреплению деловых связей с АСЕАН

Южно-китайский Гуанси-Чжуанский автономный район (Guangxi Zhuang autonomous region) будет способствовать строительству информационного порта Китай-АСЕАН, позиционируя себя в качестве ключевого узла на цифровом Шелковом пути и укрепляя сотрудничество со странами АСЕАН, чтобы стимулировать высококачественный рост цифровой экономики, заявили в пятницу официальные лица.