The Times: Дженкинс оценил мощь российского подводного флота

Главнокомандующий британского флота, генерал Гвин Дженкинс, выразил высокую оценку российского подводного флота и его исследовательских программ, подчеркнув возможность нанесения ущерба подводной инфраструктуре Великобритании.
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