Тракторный бунт: протестующие фермеры продолжают осаду Парижа

Взрывы петард, вертолеты и беспилотники в небе. Бунт фермеров в Париже набирает обороты. Пока президент Эммануэль Макрон трусливо пытается снять с себя ответственность, протестующие аграрии заявляют, что готовы идти до конца, чтобы наконец добиться от правительства субсидий и честной конкуренции на рынке.
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