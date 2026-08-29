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ИА Регнум

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Путин заявил, что власти стремятся избавить преподавателей от рутины

Путин заявил, что власти стремятся избавить преподавателей от рутины

Российские власти работают над проблемой бюрократии в учебном процессе, чтобы избавить преподавателей от рутины.

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