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Контрафронт

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Иран: Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ранее сегодня сообщил, что нефтяной танкер...

Иран: Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ранее сегодня сообщил, что нефтяной танкер загорелся после того, как подорвался на двух морских минах при попытке пройти «незаконным» маршрутом через Ормузский пролив.

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