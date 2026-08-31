Иран: Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ранее сегодня сообщил, что нефтяной танкер загорелся после того, как подорвался на двух морских минах при попытке пройти «незаконным» маршрутом через Ормузский пролив.
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