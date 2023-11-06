Балицкий: контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

Украинское контрнаступление на запорожском направлении остановлено практически полностью. Об этом заявил журналистам губернатор Запорожской области Российской Федерации Евгений Балицкий, передает РИА Новости.
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