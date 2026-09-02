Starship получил экологический допуск на 25 крушений в год: FAA сняла барьер перед орбитальным полётом

В финальном отчёте регулятор одобрил до 25 нештатных ситуаций в год для трёх зон в Тихом океане, что упрощает получение лицензии на миссию Flight 14 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило ключевой этап на пути к орбитальному полёту Starship.