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Царьград

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Росатом укрепляет позиции: строительство АСММ в Джизаке получило утверждение

Росатом укрепляет позиции: строительство АСММ в Джизаке получило утверждение

Научно-технический совет совместно с "Росатомом" утвердил проект размещения атомной станции малой мощности в Джизакской области, Узбекистан.

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