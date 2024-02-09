Мест нет, но вы платите. Хамство авиакомпаний России выходит на новый уровень

Наверное, каждый хоть раз сталкивался с проявлениями жадности авиакомпаний при перелёте. Где-то вам навязывают дорогие дополнительные услуги, где-то базовые вещи, вроде перевозки багажа и ручной клади, становятся дорогими дополнительными услугами.