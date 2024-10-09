ФНС России заблокировала счета кинокомпании Харатьяна и Сукачева

Налоговая заблокировала счета кинокомпании, принадлежащей Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву. Федеральная налоговая служба заблокировала счета кинопродакшн-компании, которая принадлежит Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву.
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