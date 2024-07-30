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Колумбийские наемники атаковали сослуживцев из ВСУ ради товарища в Часовом Яре

Колумбийские наемники атаковали сослуживцев из ВСУ ради товарища в Часовом Яре

В Telegram-канале «Военный обозреватель» были опубликованы видеокадры, на которых запечатлен момент, когда группа колумбийских наемников штурмует опорный пункт армии киевского режима в районе Часов Яра с целью спасения одного из своих сограждан.

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