Пентагон показал концепт новой боевой машины пехоты XM30

Концепт боевой машины пехоты XM30 / © U. S. Army Технические характеристики бронемашины пока не известны, кроме того, что она должна иметь открытую архитектуру с возможностью интеграции различного оружия и систем связи.
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