Рубль укрепился, доллар упал на 1,8% на фоне событий 10 сентября

10 сентября рубль укрепился на рынке Форекс, снизив курс доллара на 1,8%. Аналитики связывают это с ростом цен на нефть и улучшением отношений России и США.
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