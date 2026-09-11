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Царьград

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В Забайкалье 2 тыс. семей направили маткапитал на жилье в 2026 году

В Забайкалье 2 тыс. семей направили маткапитал на жилье в 2026 году

В Забайкальском крае чаще всего средства материнского капитала направляются на приобретение жилья. Такие данные привели в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

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