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Царьград

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Оплатил доставку - остался с пустым кошельком: Схема развода на "маркетплейсах"

Оплатил доставку - остался с пустым кошельком: Схема развода на "маркетплейсах"

Доцент Щербаченко рассказал о скрытой опасности оплаты доставки на маркетплейсах. Можно оплатить, но в итоге остаться и без товара, и без денег.

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