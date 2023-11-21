Сохраняй, продвигай, создавай, вдохновляй ….

В Салехарде стартовал Всероссийский молодежный форум «Российский Север». В нем принимают участие более 100 человек из 20 регионов страны — представители 35 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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