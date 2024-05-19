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Лука Дончич о выступлении Дерека Лайвли: «У него невероятный потенциал. Очень рад, что «Мэверикс» взяли его на драфте»

«Он был великолепен. Вижу, у него «+26»? В матче плей-офф. Это нереально. Он проделывает такое будучи новичком.

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