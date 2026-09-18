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Умерла журналистка, проводившая расследование о поле Брижит Макрон

Умерла журналистка, проводившая расследование о поле Брижит Макрон

REUTERS/Jack Taylor Французская журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о половой принадлежности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит, скончалась 13 сентября от онкологического заболевания.

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