Петрозаводчанка хотела скидку на ЖКУ, но потеряла 115 тысяч рублей

67-летняя петрозаводчанка получила звонок с предложением получить скидку на ЖКУ, но стала жертвой мошенников 67-летняя жительница Петрозаводска назвала мошеннику номер СНИЛС, чтобы получить скидку на ЖКУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии