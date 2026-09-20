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Переводы на карту под контролем: почему обычная помощь от родственников может стать предметом проверки

Переводы на карту под контролем: почему обычная помощь от родственников может стать предметом проверки

Переводы на карту под контролем: почему обычная помощь от родственников может стать предметом проверки Елена ГалицкаяВ России готовится новый этап контроля при назначении единого пособия на детей.

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