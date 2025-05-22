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Царьград

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Холдинг 'Росэл' готов к производству радиостанций 6-го поколения

Холдинг 'Росэл' готов к производству радиостанций 6-го поколения

Холдинг "Росэл", входящий в "Ростех", завершил испытания радиостанций шестого поколения и готовится к серийному производству.

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