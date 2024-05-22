Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет проходить с 1 июня по 8 сентября Чтобы сделать самое жаркое время года ярким и интересным, для жителей и гостей столицы подготовили грандиозный проект «Лето в Москве».
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