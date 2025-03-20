В рамках акции «Чистое поколение» инспекторы ПДН отдела полиции № 3 УМВД Владикавказа совместно с УКОН МВД по РСО-Алания провели лекции для школьников и студентов

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владикавказу совместно со специалистом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания Залиной Таутиевой провели профилактические лекции в общеобразовательных школах и техникумах на территории Северо-Западного района города.