После слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что союзники киевского режима больше не ограничивают Зеленского и Ко в том, на какую глубину бить по территориям России, на границе Литвы и Польши поднялась паника.
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