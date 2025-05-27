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Из Сувалкского коридора спешно уезжают местные. После слов Мерца на границе Литвы и Польши – паника

Из Сувалкского коридора спешно уезжают местные. После слов Мерца на границе Литвы и Польши – паника

После слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что союзники киевского режима больше не ограничивают Зеленского и Ко в том, на какую глубину бить по территориям России, на границе Литвы и Польши поднялась паника.

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