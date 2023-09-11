"Абсолютно ясно, что Россия в отчаянии. Они понесли стратегическое поражение". Экономист и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал заявление, которое сделала вице-президент США Камала Харрис.
"Россия в отчаянии": Сатановский раскрыл агентов во власти
Комментарии
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S
Sobering
Когда мона, тогда и нуно. Не неси безграмотную пургу. Без тебя разберутся, когда разогнать подпиндосников во власти.
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6 час.
Владимир Алтайцев
" Покамест травка подрастёт, лошадка с голоду помрёт" У. Шекспир
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5 час.
S
Sobering
Подпиндосники во власти не травка, а сорняк. Сорняки в нужное время убирают.
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4 час.
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